Gaziantep'te, boş arazide kız çocuğu cesedi bulundu Güncel Haberler GAZİANTEP'te boş arazide Suriye uyruklu 6 yaşındaki Aya Necmi'nin cesedi bulundu. GAZİANTEP'te boş arazide Suriye uyruklu 6 yaşındaki Aya Necmi'nin cesedi bulundu. Kız çocuğunun annesi N.C. gözaltına alındı. Serinevler Mahallesi'nde bugün öğleden sonra boş arazide yerde hareketsiz yatan kız çocuğunu fark eden kişiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Suriye uyruklu Aya Necmi olduğu belirlenen kız çocuğunun yapılan kontrolde yaşamını yitirdiğini belirledi.Aya'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri annesi N.C.'yi gözaltına aldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel 112 Acil Çağrı Suriye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep'te, boş arazide kız çocuğu cesedi bulundu - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.