Gaziantep'te boş arazide çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Gaziantep'te boş arazide çıkan yangın söndürüldü

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Gaziantep'te boş arazide çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te boş arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziantep'te boş arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziantep- Adıyaman kara yolu Beykent Kavşağı civarındaki boş arazide bulunan çöpler bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, boş araziye yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Soğutma işleminin devam ettiği yangına ilişkin jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Gaziantep Adıyaman İtfaiye Güncel Haberler

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