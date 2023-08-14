Gaziantep'te boş arazide bebek cesedi bulundu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde boş arazide bulunan poşetin içerisinde bebek cesedi bulundu. Cesedin birkaç gün önce bırakıldığı ve sahipsiz köpekler tarafından parçalandığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayın faillerini yakalamak için çalışma başlattı.