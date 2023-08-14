Gaziantep'te boş arazide bebek cesedi bulundu
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde boş arazide bulunan poşetin içerisinde bebek cesedi bulundu. Cesedin birkaç gün önce bırakıldığı ve sahipsiz köpekler tarafından parçalandığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayın faillerini yakalamak için çalışma başlattı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde boş arazide bebek cesedi bulundu.
Küçükkızılhisar Mahallesi'nde boş bir arazide bulunan poşetin içerisindeki cesedi fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Polisin talebi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, cesedin bebeğe ait olduğunu belirledi.
Ceset, otopsi işlemleri için Gaziantep Adlı Tıp Kurumu'na götürüldü.
Bebek cesedinin, birkaç gün önce bölgeye bırakıldığı ve sahipsiz köpekler tarafından parçalandığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.