GAZİANTEP'TE; 'BÖLGESEL KALKINMA VE MESLEKİ EĞİTİM' KONFERANSI DÜZENLENDİ - Haberler

AVRUPA Birliği tarafından Türkiye'deki mülteciler için finanse edilen ve Alman Kalkınma Bankası ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen 'Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi' kapsamında düzenlenen 'Bölgesel Kalkınma ve Mesleki Eğitim Konferansı' Gaziantep'te gerçekleşti.

Gerçekleştirilecek olan proje kapsamında geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve Türk ev sahibi toplulukların sosyal ve ekonomik uyumunu, istihdam edilebilirliklerini ve yeterliliklerini iyileştirerek, onları mesleki eğitime teşvik edilmesi amaçlanıyor.

6 ilde hayata geçirilecek olan proje kapsamında Gaziantep'te 'Bölgesel Kalkınma ve Mesleki Eğitim Konferansı? düzenlendi. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, mesleki eğitime erişemeyen geçici koruma altındaki Suriyeli ve Türk öğrencilerin mesleki eğitime katılımlarını sağlamayı hedeflediklerini ve onları eğitim sürecinde tutmanın en önemli amaçlardan olduğunu söyledi. Bu kapsamda verilen desteklerle nitelikli meslek eğitimi ve öğretime ulaşımın arttırılmasının da amaçlandığını ifade eden Şener, proje kapsamında gençlerin istihdama geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla işverenler ile iş birliği yapıldığını aktardı.

Şener, ??Nitelikli insan kaynağının gelişmesine katkı sunan projeler ile ülkemizin refah seviyesi artabilir. Bu nedenle mesleki ve teknik eğitimin iyileştirilmesi ülkemizin stratejik hedeflerinden birisidir. Bu hedefler doğrultusunda belirli programlar ve planlar ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik iş dünyası ile yürütülen faaliyetlerimiz hem topluma hem sektöre kazanç olarak geri dönmektedir. İş birliğimizin her geçen gün güçlenmesinden memnun olduğumuzu belirtmek istiyorum. Proje amaçları doğrultusunda atölye ve laboratuarlar, en güncel teknolojilere uygun makina ve eğitim kitleri ile donatılmaktadır. Ayrıca mesleki eğitime erişemeyen geçici koruma altındaki Suriyeli ve Türk öğrencilerin mesleki eğitime katılımlarını sağlayıp onları eğitim sürecinde tutmak en önemli hedeflerimizden bir tanesidir. Bu kapsamda verdiğimiz desteklerle nitelikli meslek eğitimi ve öğretime ulaşımın arttırılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında gençlerimizin istihdama geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla işverenler ile iş birliği yapılmaktadır??dedi.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise, proje kapsamında öğrencilerin hem okul hem de iş ortamında nitelikli iş gücüne sahip olabileceklerini belirterek şöyle dedi:

??Suriye'den gelerek burada eğitim gören çocukların eğitimi ile ilgili alt yapının güçlendirilmesine dayalı bir proje. Bu anlamda bu zamana kadar yapılanlar ve ileri de yapılabileceklere dair bir konferans düzenleniyor. Destekçimiz Avrupa Birliği ve Alman Kalınma Bankası. 6 ilimizin katıldığı bir program bu ve son derece önemli olacağını düşünüyoruz. Sosyal uyum ile de alakalı bir konferans. Hem Türk hem de Suriyeli öğrencilerimizin eğitimini kapsayan ve alt yapılarını güçlendiren bir proje. Suriyeli öğrencilerimiz yoğunlukta olduğu okullarda laboratuarların geliştirilmesi. Ayrıca sektör temsilcilerinin desteklerini alarak, çocukların okullardaki eğitim ortamında hem de nitelikli iş ortamını elde etmelerine dair bir projedir.??

Demirören Haber Ajansı / Güncel