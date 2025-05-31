Gaziantep'te Boğularak Öldürülen Kadının Annesi Gözaltında

Gaziantep'te Boğularak Öldürülen Kadının Annesi Gözaltında
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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, evinde boğularak öldürülmüş halde bulunan 25 yaşındaki Asiye Baytap'ın annesi Tülay S.'nin cinayeti işlediği ortaya çıktı. Tülay S. ve diğer aile üyeleri gözaltına alındı.

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde evinde boğularak öldürülmüş halde bulunan Asiye Baytap'ı (25) annesi Tülay S.'nin öldürdüğü ortaya çıktı. Tülay S., Asiye'nin babası Ümmet S. ve kardeşleri M.S ile S.S. de gözaltına alındı.

Olay, dün ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi ile boşanma aşamasında olan ve ailesiyle birlikte yaşayan Asiye Baytap'tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Öğle saatlerinde eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Asiye Baytap'ın cansız bedeni ile karşılaştı. İncelemede Baytap'ın boğularak öldürüldüğü tespit edildi. 3 çocuk annesi Asiye Baytap'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Asayiş Büro Amirliği Cinayet Büro ekipleri, Asiye Baytap'ın annesi Tülay S., babası Ümmet S. ve kardeşleri M.S ile S.S.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Tülay S.'nin sorgu sırasında suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Tülay S., evde tartışma çıktığını ve tartışmanın büyümesi üzerine kızını boğarak öldürdüğünü söyledi. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan Asiye Baytap'ın çocuklarının da koruma altına alındığı öğrenildi.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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