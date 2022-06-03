Gaziantep'te bisiklet turu düzenlendi - Haberler

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Gaziantep'te bisiklet turu düzenlendi

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Gaziantep'te bisiklet turu düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi personeli, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi personeli, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Geleceğin için sende pedalla" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı personeli, İstasyon Caddesi üzerindeki Ulaşım Daire Başkanlığı binasının önünden başlayarak sırasıyla Kamil Ocak Caddesi, Mithat Enç Caddesi, Fevzi Çakmak Bulvarı ve son olarak GAZİRAY güzergahı dahil olmak üzere 10 kilometre boyunca pedal çevirdi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hasan Kömürcü, etkinlikte ay içerisinde en çok bisiklet süren personellere ödül verdi.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

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