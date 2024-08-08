Gaziantep'te yapılan çalışmalarda 21 şüpheliden 42 silah ele geçirildi
Gaziantep'te Haziran ayında gerçekleştirilen çalışmalarda, bireysel silahlanmanın engellenmesi amacıyla 21 şüpheliden toplamda 42 silah ele geçirildi. Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli ve Karkamış ilçelerinde yapılan operasyonlarda 30 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız av tüfeği, 878 tabanca fişeği, 158 av tüfeği fişeği, 23 tabanca yedek parçası, 8 kama ve muşta bulundurulduğu tespit edildi. Şüpheliler gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep'te bireysel silahlanmanın engellenmesine yönelik Haziran ayında yapılan çalışmalarda 21 şüpheliden 42 silah ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca, silah kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Haziran ayıda yapılan çalışmalarda, Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli ve Karkamış ilçelerinde 21 şüpheliden 30 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız av tüfeği, 878 tabanca fişeği, 158 av tüfeği fişeği, 23 tabanca yedek parçası, 8 kama ve muşta ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alınarak, haklarında yasal işlem başlatıldı.