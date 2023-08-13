Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te bir otomobilden tüfekle ateş açılması sonucu 8 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir otomobilden tüfekle çevreye ateş edilmesi sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir otomobilden tüfekle çevreye ateş edilmesi sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Bozoklar Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler bir otomobilden çevrede bulunan vatandaşlara av tüfeğiyle ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title