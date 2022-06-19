Gaziantep'te bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı Gaziantep'te silahla bir kişiyi öldürdüğü bir kişiyi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Gaziantep'te silahla bir kişiyi öldürdüğü bir kişiyi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Haziran'da Barak Mahallesi'nde M.M.K'nin silahla öldürülmesi, M.K'nin de yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı. Ekipler kimliğini belirlediği zanlı H.M'yi saklandığı adreste yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.M, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

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