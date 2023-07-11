Gaziantep'te bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 5 zanlı tutuklandı
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Beyazlar Mahallesi'nde meydana gelen bir cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyazlar Mahallesi'nde 9 Temmuz'da H.H'nin öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.
Polis, cinayete ilişkin 5 şüpheliyi yakaladı.
Adliyeye sevk edilen 5 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel