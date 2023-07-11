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Gaziantep'te bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 5 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 5 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Beyazlar Mahallesi'nde meydana gelen bir cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyazlar Mahallesi'nde 9 Temmuz'da H.H'nin öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Polis, cinayete ilişkin 5 şüpheliyi yakaladı.

Adliyeye sevk edilen 5 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel

Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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