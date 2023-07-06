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Gaziantep'te bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Gaziantep'te Şehitkamil ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili olarak aranan 3 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Zanlılar emniyete götürüldü.

Gaziantep'te bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi'nde 23 Haziran'da H.İ.K'nin tabancayla öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Olayın şüphelileri M.O, K.Y. ve M.G. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel

Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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