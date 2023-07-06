Gaziantep'te bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te Şehitkamil ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili olarak aranan 3 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Zanlılar emniyete götürüldü.