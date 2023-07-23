Gaziantep'te bir kişi öldürüldü, 2 şüpheli gözaltına alındı
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Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma yürüttü ve M.A. ile M.A'yı yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 21 Temmuz'da Özgürlük Mahallesi'nde A.H'nin öldürülmesine ilişkin çalışma yürüttü.
Ekipler, olaya ilişkin M.A. ve M.A'yı yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel