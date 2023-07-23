Gaziantep'te bir kişi öldürüldü, 2 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma yürüttü ve M.A. ile M.A'yı yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.