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Gaziantep'te bir kişi enkazdan 105 saat sonra kurtarıldı

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Gaziantep'te bir kişi enkazdan 105 saat sonra kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan bir binanın enkazında kalan kişi, 105 saat sonra sağ çıkarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan bir binanın enkazında kalan kişi, 105 saat sonra sağ çıkarıldı.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası kentte yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Şahinbey Belediyesine bağlı ŞAHKUT ve Jandarma Komando Arama Kurtarma ekipleri, Nurdağı'nda yaptıkları çalışmada, yıkılan bir binanın enkazından 105 saat sonra bir kişiyi sağ çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ŞAHKUT'un, arama kurtarma çalışmalarında tüm ekip ve ekipmanlarıyla depremin ilk gününden bu yana görev yaptığını belirtti.

Tahmazoğlu, "Son olarak 105 saat sonra bir vatandaşımızı canlı olarak kurtardılar. İnşallah bundan sonraki saatlerde de bizleri umutlandıran ve mutlu eden haberler alırız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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