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Gaziantep'te bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürdü

Gaziantep'te bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürdü

Güncel Haberler

Gaziantep'te bir kişi, boşanma aşamasındaki karısını pompalı tüfekle öldürdü.

Gaziantep'te bir kişi, boşanma aşamasındaki karısını pompalı tüfekle öldürdü.

Şehitkamil ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde Nazım Ö. (44) ile boşanma aşamasındaki eşi Dilek Ö. (43) arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, Nazım Ö. yanındaki pompalı tüfekle eşine ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Dilek Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olaydan sonra kaçan ve bir süre sonra yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel

Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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