Gaziantep'te bir işçinin havalandırma boşluğundan düğün salonuna düşme anı kamerada - Haberler

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Gaziantep'te bir işçinin havalandırma boşluğundan düğün salonuna düşme anı kamerada

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
Gaziantep'te bir işçinin havalandırma boşluğundan düğün salonuna düşme anı kamerada

Gaziantep'te tekstil atölyesinde çalışan bir işçinin havalandırma boşluğundan düğün salonuna düşme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gaziantep'te tekstil atölyesinde çalışan bir işçinin havalandırma boşluğundan düğün salonuna düşme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan tekstil atölyesinde çalışan işçi, bastığı havalandırma boşluğunun çökmesiyle alt kattaki düğün salonuna düştü.

Asma tavanın demirlerinden bir süre tutunan işçi, salondaki düğüne gelen davetlilerin şaşkın bakışları arasında kendini zemine bıraktı.

Kimsenin yaralanmadığı olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Gaziantep Şahinbey Düğün işçi Güncel Haberler

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