Gaziantep'te bir işçinin havalandırma boşluğundan düğün salonuna düşme anı kamerada - Haberler

Gaziantep'te bir işçinin havalandırma boşluğundan düğün salonuna düşme anı kamerada
AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
Gaziantep'te tekstil atölyesinde çalışan bir işçinin havalandırma boşluğundan düğün salonuna düşme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Gaziantep'te tekstil atölyesinde çalışan bir işçinin havalandırma boşluğundan düğün salonuna düşme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan tekstil atölyesinde çalışan işçi, bastığı havalandırma boşluğunun çökmesiyle alt kattaki düğün salonuna düştü.
Asma tavanın demirlerinden bir süre tutunan işçi, salondaki düğüne gelen davetlilerin şaşkın bakışları arasında kendini zemine bıraktı.
Kimsenin yaralanmadığı olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel