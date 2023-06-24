Gaziantep'te bir iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Gaziantep'te bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında Şehitkamil ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'nde bir işyerinde meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit ettiği İ.A'yı güvenlik kamera görüntülerinden yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.