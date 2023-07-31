Gaziantep'te bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayının failini güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek tespit etti ve operasyonla yakaladı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.