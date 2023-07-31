Gaziantep'te bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayının failini güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek tespit etti ve operasyonla yakaladı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Aralık Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde gerçekleştirilen hırsızlık olayının failini bulmak için çalışma başlattı.
İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit ettiği Y.H'yi operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.