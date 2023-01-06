Gaziantep'te bir iş yerinde 300 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
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Gaziantep'te bir iş yerinde 300 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te bir iş yerinde 300 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir iş yerinde arama yaptı.
Aramada, 300 litre kaçak etil alkol bulundu, 2 şüpheli yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel