Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te bir iş yerinde 300 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Güncel Haberler

Gaziantep'te bir iş yerinde 300 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Gaziantep'te bir iş yerinde 300 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir iş yerinde 300 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada, 300 litre kaçak etil alkol bulundu, 2 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title