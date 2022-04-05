Gaziantep'te bir evde 1 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi - Haberler

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Gaziantep'te bir evde 1 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te bir evde 1 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi

Gaziantep'te bir eve düzenlenen operasyonda 1 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir eve düzenlenen operasyonda 1 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kentteki bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, evde 1 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirdi, bir kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Metamfetamin, Gaziantep, Güncel, Haberler

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