Gaziantep'te bir elyaf fabrikasında çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen 2 işçi ayakta tedavi edildi
2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki elyaf fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 işçi, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Gaziantep'te bir elyaf fabrikasında çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen 2 işçi ayakta tedavi edildi.
2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki elyaf fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Dumandan etkilenen 2 işçi, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.