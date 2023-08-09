Gaziantep'te bir ekmek fabrikasında yangın çıktı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir ekmek fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Nizip ilçesi Yeşil Evler mevki Nizip Sanayi Sitesi'nde bulunan bir ekmek fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde ekmek ocağındaki gaz sıkışması sonucu fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken, çok sayıda itfaiye ekibi yangın bölgesine gelerek çalışma başlattı. Ekipler yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alırken, polis inceleme başlattı. - GAZİANTEP