Gaziantep'te bir depoda ele geçirilen etiketsiz bin 800 koli yumurta imha edildi

Gaziantep'te zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde ele geçirilen bin 800 koli yumurta imha edildi.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklama göre, zabıta müdürlüğü ekipleri, Onat Kutlar Mahallesi'ndeki bir işletmenin deposunda bin 800 koli yumurtanın etiketsiz olduğunu belirledi.

Yönetmeliğe aykırı ürünler imha edildi.

Açıklamada, ilçe genelinde denetimlerine aralıksız devam edileceğine ve halk sağlığını ihlal eden işletmelere müsade edilmeyeceği belirtildi.