Gaziantep'te 'Bir çocuk bir dilek' projesi bu yıl da yüzleri güldürecek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "Bir Çocuk Bir Dilek Projesi" kapsamında kentte yaşayan yetim ve öksüz çocukların dilekleri gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, proje bu ramazan ayında da Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından kentte yaşayan yetim ve öksüz çocuklara mektup yazılması ve çocukların yerine getirilmesini arzuladıkları istekleri valiliğe ve kaymakamlıklara bildirmesi ile başladı.

Üç yıldır olduğu gibi bu yıl da yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde Gaziantep Valiliği öncülüğünde çocuklara "ağabeyleri" olarak yazdığı mektupta onlara olan sevgisinden bahsederek belirledikleri üç dileği kendisine iletmelerini isteyen Vali Gül, mektubu şöyle sonlandırdı:

"Hiçbir şeyin hayatta olmayan sevdiklerinizin yerini dolduramayacağını biliyor, sevdiklerinizin ve bizim tek isteğimizin sizlerin vatana ve millete, hayırlı evlatlar olarak yetişmesi olduğunu bilmenizi istiyoruz. Aklınızdan hiç bir zaman çıkartmayın ki; sizler milletimize ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne emanetsiniz."

Mektubun Açık Kapı Sahada ekipleri tarafından çocuklara ulaştırılması ile çocuklar tarafından belirlenen dilekler, valilik ve kaymakamlıklara ulaştı ve geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da yerine getirildi.

Kampanya kapsamında tüm ilçelerde bu sene ilk defa dilekte bulunan 309 çocuğun üçer dileğinden bir tanesi gerçekleştirildi.

Çocukların istekleri arasında kendisine ait bir dolaptan, akülü arabaya, dizüstü bilgisayardan, burs talebine ve bayramlık kıyafete kadar birçok istek bulunuyor.

Ayrıca tüm ilçelerde daha önceki yıllarda dilekleri gerçekleştirilen bin 691 çocuğa ise bu yıl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından 1000'er TL olmak üzere toplamda 1 milyon 691 bin TL bayram harçlığı verildi.

Projenin bu yılki bütçesi ise 3 milyon TL'ye ulaştı.