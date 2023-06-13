Üye Girişi
Haberi Paylaş
Gaziantep'te bir cinayet zanlısı yakalandı

Gaziantep'te bir cinayet zanlısı yakalandı

Güncel Haberler

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçeye bağlı Narlıtepe Mahallesi'nde 28 Mayıs'ta İ.H.C'nin öldürülmesi olayına karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Ekipler, çalışma sonucu İ.H.C'yi öldürdüğü tespit edilen F.E'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title