Gaziantep'te bir cinayet zanlısı yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçeye bağlı Narlıtepe Mahallesi'nde 28 Mayıs'ta İ.H.C'nin öldürülmesi olayına karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Ekipler, çalışma sonucu İ.H.C'yi öldürdüğü tespit edilen F.E'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.