Gaziantep'te, gümrük kaçağı bir buçuk milyon adet makaron ile 2 bin 550 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir buçuk milyon kaçak makaron ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te, gümrük kaçağı bir buçuk milyon adet makaron ile 2 bin 550 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik 1 işyeri, 1 depo ve 1 ikamet operasyon yaptı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda bir buçuk milyon adet makaron ve 2 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.