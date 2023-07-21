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Gaziantep'te Bir Binanın Deposunda Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bir binanın deposunda gerçekleşen hırsızlık olayını araştırdı. Yapılan çalışmalar sonucunda suç kaydı bulunan H.A. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te bir binanın deposunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Beykent Mahallesinde bir binanın deposunda, hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve 16 adet suç kaydı bulunan H.A., isimli şüpheli yakalandı. Şahısın hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli H.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep Beykent Güncel Haberler

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