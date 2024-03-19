Gaziantep'te bir besicinin öldürülmesiyle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir besicinin öldürülmesine ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Besicinin yakınları ile bir grup arasında çıkan kavga sonucunda jandarma ekipleri olaya müdahale etti ve 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir besicinin öldürülmesine ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.
Gedikli Mahallesi'nde besici Ali Çirkin'den (26) haber alamayan mahalle sakinleri, Çirkin'in bulunduğu yere gitti.
Mahalle sakinleri, Çirkin'in silahla öldürüldüğünü fark etmesi üzerine jandarmaya haber verdi. Çirkin'in yakınları, çiftliğin çevresinde yaptıkları arama sırasında karşılaştıkları bir grupla kavga etmeye başladı.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kavgayı ayırdıktan sonra aralarında çobanın da bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.