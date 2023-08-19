Gaziantep'te bir araçta 41 kg skunk ele geçirildi
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adli makamların koordinesinde kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalar sonucunda, Gaziantep ili Yamaçtepe mahallesinde şüphe üzerine durdurulan tırda, uyuşturucu madde arama köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada 41 kg Skunk Maddesi ele geçirildi. Olayla ilgilisi bulunan 3 şüpheli şahıstan 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken2 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.
Gaziantep'te bir araçta 41 kg skunk ele geçirildi
GAZİANTEP - Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı Gaziantep'te bir araçta 41 kilo skunk maddesi ele geçirdi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adli makamların koordinesinde kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalar sonucunda, Gaziantep ili Yamaçtepe mahallesinde şüphe üzerine durdurulan tırda, uyuşturucu madde arama köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada 41 kg Skunk Maddesi ele geçirildi. Olayla ilgilisi bulunan 3 şüpheli şahıstan 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken2 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.