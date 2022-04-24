Gaziantep'te bir araçta 28 kilogram esrar ele geçirildi - Haberler

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Gaziantep'te bir araçta 28 kilogram esrar ele geçirildi

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te bir araçta 28 kilogram esrar ele geçirildi

Gaziantep'te 28 kilogram kubar esrarın ele geçirildiği araçtaki şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 28 kilogram kubar esrarın ele geçirildiği araçtaki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Dedektör köpeğin de yardımıyla yapılan aramada 28 kilogram kubar esrar ele geçirilirken araçtaki bir kişi gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Esrar, Güncel, Haberler

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