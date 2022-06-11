Gaziantep'te bir apartmanın çatısında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Haberler

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Gaziantep'te bir apartmanın çatısında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

AA - Adsız Günebakan - Güncel
Gaziantep'te bir apartmanın çatısında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Gaziantep'te bir aparmanın çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi edildi.

Gaziantep'te bir aparmanın çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi edildi.

Merkez Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın esnasında dumandan etkilenen 3 kişiye olay yeri çevresinde bekleyen ambulansta müdahale edildi.

Dumandan etkilenen 3 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

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