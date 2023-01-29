"Gaziantep'te bir adamın eşinin kendisini aldattığı adama tecavüz ettiği bilgisi güncel değil"

Sosyal medyada paylaşılan bir haberde bir kişinin, eşinin kendisini aldattığı adama kadın kıyafeti giydirip tecavüz ettiği bilgisi yer aldı. Görüntü kısa süre içinde büyük yankı uyandırdı.

Gaziantep'te aldatılan bir kocanın, iki arkadaşıyla birlikte tuzak kurup yakaladığı eşinin yasak aşkına kadın kıyafeti giydirip tecavüz ettiği ve bu anları kaydettiği aktarımı sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Görüntüler sosyal medyada yankı uyandırırken olay birçok haber sitesinde manşet oldu. Ancak olayla ilgili gerçek başka çıktı.

Google'da yapılan aramalarda olayın 2017'de gerçekleştiğine dair haberler göze çarpıyor. Gaziantep'te bir erkeğin kendisini aldatan eşinin sevgilisine tecavüz ettiği doğru; ancak, bu haber güncel değil, 2017 yılından.

Merkez Şehitkamil ilçesinde, 22 Aralık 2017'de bir kişiye tecavüz ettikleri, işkence yaptıkları ve kadın iç çamaşırları giydirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 4 zanlı tutuklanmıştı. Olaydan sonra yakalanan 4 sanık hakkında 2019 yılında, 23 yıl 7'şer ay hapis cezası verilmişti.