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Gaziantep'te bir adamın eşinin kendisini aldattığı adama tecavüz ettiği bilgisi güncel değil

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Gaziantep'te bir adamın eşinin kendisini aldattığı adama tecavüz ettiği bilgisi güncel değil

Sosyal medyada paylaşılan bir haberde bir kişinin, eşinin kendisini aldattığı adama kadın kıyafeti giydirip tecavüz ettiği bilgisi yer aldı. Görüntü kısa süre içinde büyük yankı uyandırdı.

Gaziantep'te aldatılan bir kocanın, iki arkadaşıyla birlikte tuzak kurup yakaladığı eşinin yasak aşkına kadın kıyafeti giydirip tecavüz ettiği ve bu anları kaydettiği aktarımı sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Gaziantep'te bir adamın eşinin kendisini aldattığı adama tecavüz ettiği bilgisi güncel değil

Görüntüler sosyal medyada yankı uyandırırken olay birçok haber sitesinde manşet oldu. Ancak olayla ilgili gerçek başka çıktı.

Gaziantep'te bir adamın eşinin kendisini aldattığı adama tecavüz ettiği bilgisi güncel değil

Google'da yapılan aramalarda olayın 2017'de gerçekleştiğine dair haberler göze çarpıyor. Gaziantep'te bir erkeğin kendisini aldatan eşinin sevgilisine tecavüz ettiği doğru; ancak, bu haber güncel değil, 2017 yılından.

Gaziantep'te bir adamın eşinin kendisini aldattığı adama tecavüz ettiği bilgisi güncel değil

Merkez Şehitkamil ilçesinde, 22 Aralık 2017'de bir kişiye tecavüz ettikleri, işkence yaptıkları ve kadın iç çamaşırları giydirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 4 zanlı tutuklanmıştı. Olaydan sonra yakalanan 4 sanık hakkında 2019 yılında, 23 yıl 7'şer ay hapis cezası verilmişti.

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"Gaziantep'te bir adamın eşinin kendisini aldattığı adama tecavüz ettiği bilgisi güncel değil"
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"Gaziantep'te bir erkeğin kendisini aldatan eşinin sevgilisine tecavüz ettiği doğru; ancak, bu haber güncel değil, 2017 yılından."

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

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