Gaziantep'te binanın havalandırma boşluğuna saklanan hırsız yakalandı

Gaziantep'te bir evden hırsızlık yapan zanlı suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te bir evden hırsızlık yapan zanlı suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akkent Mahallesi'nde bulunan bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı.

Ekipler, hırsızlık yaptıktan sonra kaçan ve binanın havalandırma boşluğuna saklanan şüpheliyi buldu.

Şüphelinin yapılan sorgusunda daha önce hakkında 9 yıl 17 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.