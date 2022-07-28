Gaziantep'te bin 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

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Gaziantep'te bin 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te bin 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda bin 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda bin 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, bin 550 litre kaçak akaryakıt ve santrifüj ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, operasyon anı polis kamerasıyla görüntülendi.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

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