Gaziantep'te 57 şahsa kaçakçılıktan işlem yapıldı

Gaziantep'te bir hafta içerisinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında çok miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken 57 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Temmuz tarihleri arasında çok sayıda kaçakçılık operasyonu yaptı. Çeşitli adreslere yönelik yapılan operasyonlar sırasındaki aramalarda 3 bin 600 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 2 bin 450 adet gümrük kaçağı sigara, bin 516 adet tıbbi ilaç, 27 kilogram nargile tütünü, 40 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 3 adet tüfek, 32 adet şarjör, 148 adet fişek ve muhtelif silah parçaları ele geçirildi. Operasyonlar sonrasında 57 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 57 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP