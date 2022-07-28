Gaziantep'te 57 şahsa kaçakçılıktan işlem yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te 57 şahsa kaçakçılıktan işlem yapıldı

Gaziantep'te 57 şahsa kaçakçılıktan işlem yapıldı

Gaziantep'te bir hafta içerisinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında çok miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken 57 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

 - Güncelleme:

Gaziantep'te bir hafta içerisinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında çok miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken 57 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Temmuz tarihleri arasında çok sayıda kaçakçılık operasyonu yaptı. Çeşitli adreslere yönelik yapılan operasyonlar sırasındaki aramalarda 3 bin 600 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 2 bin 450 adet gümrük kaçağı sigara, bin 516 adet tıbbi ilaç, 27 kilogram nargile tütünü, 40 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 3 adet tüfek, 32 adet şarjör, 148 adet fişek ve muhtelif silah parçaları ele geçirildi. Operasyonlar sonrasında 57 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 57 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title