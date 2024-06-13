Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te biçerdöverlerde dane kaybı denetimi yapılıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hububat hasadının devam ettiği sırada biçerdöverlerde dane kaybının önlenmesi amacıyla denetimler yapılıyor. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, biçerdöverlerin eleklerindeki dökülen dane miktarını kontrol ediyor ve kurallara uymayan biçerdöverlere müdahale ediyor. Ayrıca, hasat yapılan ürünlerden numuneler alınarak süne analizi de yapılıyor.

Hububat hasadının devam ettiği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde biçerdöverlerde dane kaybının önlenmesi amacıyla denetim yapılıyor.

İlçede 150 bin dekar alanda ekili arpa ve buğday hasadı devam ederken Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde oluşturulan ekip, buğday hasadında kullanılan biçerdöverlerde dane denetimi yapıyor.

Denetimlerde biçerdöverlerin eleklerindeki danenin ne kadarının yere döküldüğü kontrol edilirken, ekipler biçerdöver kullananların belgelerinin olup olmadığına da bakılıyor.

Kurallara uymayan biçerdöverler ise bağlanıyor. 120 biçerdöverin denetlendiği uygulamanın hasat sonuna kadar süreceği belirtildi.

Biçerdöver denetimi gerçekleştiren ekipler, hasadı yapılan ürünlerden numuneler alarak süne analizini de yapıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep İslahiye Tarım Ekonomi Güncel Haberler

AK Parti ile MHP arasında ipler nasıl gerildi? İşte baş döndüren süreçte tüm olup bitenler

AK Parti ile MHP arasında ipler nasıl gerildi? İşte baş döndüren süreçte tüm olup bitenler

 Özgür Özel'den Bahçeli'ye çağrı: Kendi ittifakından memnun değilse bizim ittifakımıza gelsin

Özgür Özel'den Bahçeli'ye çağrı: Kendi ittifakından memnun değilse bizim ittifakımıza gelsin

 Okul yönetimi mezuniyet kıyafetini 'Uygunsuz' buldu, öğrenciler törene alınmadı

Okul yönetimi mezuniyet kıyafetini "Uygunsuz" buldu, öğrenciler törene alınmadı

Bakmadan Geçme

Bayram tatilinde bankalar açık mı? Kurban Bayramı tatilinde bankalar çalışıyor mu? Süt dolu kovanın içine düşen bebek öldü! Olay ne, nerede oldu? ŞEBNEM BOZOKLU, KIZILCIK ŞERBETİ'NE Mİ GELİYOR? Şebnem Bozoklu hangi rol ile Kızılcık Şerbeti dizisine katılıyor? KPSS önlisans tercih ücretleri hangi bankaya yatıyor? KPSSP önlisans ücretleri hangi bankaya ödenir? Pırlanta Plajı nerede, nasıl gidilir? #127754 İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Sazlıca Koyu nerede, nasıl gidilir? Boyalık plajı nerede, nasıl gidilir? #9728 İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Delikli Koy nerede, nasıl gidilir? İzmir Delikli Koy ücretli mi, arabasız gidilir mi? İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Ayıbalığı Koyu – Mordoğan nerede, nasıl gidilir? İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? #127958 İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Dolungaz koyu nerede, nasıl gidilir? #9969 İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? #9728 İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Bodrum Koyu Plajı nerede, nasıl gidilir? #127958 İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Paşalimanı plajı nerede, nasıl gidilir? #127754 İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? #127754 İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Mimoza Koyu nerede, nasıl gidilir? #127965 İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Kocakarı plajı nerede, nasıl gidilir? Ortaokulda sınıfta kalma var mı? Ortaokulda sınıfta kalınıyor mu, kaç gün devamsızlık hakkı var?
Deniz Akkaya, devlet korumasındaki kızının odasında ikinci telefon buldu: Anneliğe dair bildiğim her şey darmadağın

Deniz Akkaya, devlet korumasındaki kızının odasında ikinci telefon buldu: Anneliğe dair bildiğim her şey darmadağın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title