Gaziantep'te Biçerdöver ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir biçerdöver ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, biçerdöverle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
G.T. (28) idaresindeki 10 AAY 913 plakalı otomobil, Gaziantep kara yolunun 25. kilometresinde, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen biçerdöverle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile otomobildeki K.T. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel