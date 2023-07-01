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Gaziantep'te bıçaklı saldırıda yaralanan kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te bıçaklı saldırıda yaralanan kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı saldırıda yaralanan Yunus Çelenk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te bıçaklı saldırıda yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayan Yunus Çelenk, yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Çelenk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çelenk'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili A.H. ve M.B'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel

Dumlupınar Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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