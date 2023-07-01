Gaziantep'te bıçaklı saldırıda yaralanan kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı saldırıda yaralanan Yunus Çelenk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.