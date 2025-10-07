Haberler

Gaziantep'te Bıçaklı Saldırı Davasında Cezalar Verildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te bıçaklı saldırıda bir kişinin ölümüne neden olan 3 sanığa 25'er yıl, 18 yaşından küçük sanığa ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların ifadelerini değerlendirdi ve firari sanık için yakalama kararı çıkardı.

Gaziantep'te bir kişinin öldüğü bıçaklı saldırıyla ilgili yargılanan 3 sanığa 25'er yıl, 18 yaşından küçük sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hüseyin Sevlü, Abdullah Şahin, avukatları ile maktul Mustafa Yıldız'ın yakınları ve avukatı katıldı.

Sanık Hüseyin Sevlü, olayla bir bağının olmadığını ve cinayeti azmettirmediğini öne sürdü.

Sanık Abdullah Şahin, ölen kişiyi tanımadığını, Hüseyin Sevlü'nün "öldür" emri verdiğini ve pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Hüseyin Sevlü, Abdullah Şahin ve firari Hüseyin Geçer'e "kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapis cezası verdi.

Firari sanık Hüseyin Geçer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı veren heyet, 18 yaşından küçük olan sanık Y.E.İ'yi aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kentte 14 Aralık 2020'de bıçaklı saldırıya uğrayan Mustafa Yıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı

Türkiye'nin yanı başındaki çatışmayı bitirecek anlaşma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yıl önce gömülmüştü, topraktan çıkarılıyor! Boyu tam 14 metre

4 yıl önce gömülmüştü, topraktan çıkarılıyor! Boyu tam 14 metre
Ünlü model, altına iç çamaşırı giymediği elbisesi ile frikik verdi

Ünlü model, altına iç çamaşırı giymediği elbisesi ile frikik verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.