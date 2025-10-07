Gaziantep'te Bıçaklı Saldırı Davasında Cezalar Verildi
Gaziantep'te bıçaklı saldırıda bir kişinin ölümüne neden olan 3 sanığa 25'er yıl, 18 yaşından küçük sanığa ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların ifadelerini değerlendirdi ve firari sanık için yakalama kararı çıkardı.
Gaziantep'te bir kişinin öldüğü bıçaklı saldırıyla ilgili yargılanan 3 sanığa 25'er yıl, 18 yaşından küçük sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hüseyin Sevlü, Abdullah Şahin, avukatları ile maktul Mustafa Yıldız'ın yakınları ve avukatı katıldı.
Sanık Hüseyin Sevlü, olayla bir bağının olmadığını ve cinayeti azmettirmediğini öne sürdü.
Sanık Abdullah Şahin, ölen kişiyi tanımadığını, Hüseyin Sevlü'nün "öldür" emri verdiğini ve pişman olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, sanıklar Hüseyin Sevlü, Abdullah Şahin ve firari Hüseyin Geçer'e "kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapis cezası verdi.
Firari sanık Hüseyin Geçer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı veren heyet, 18 yaşından küçük olan sanık Y.E.İ'yi aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Kentte 14 Aralık 2020'de bıçaklı saldırıya uğrayan Mustafa Yıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.