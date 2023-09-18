Gaziantep'te bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç öldü

Gaziantep'te çıkan kavgada 17 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü.

Mermek Şehitkamil ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde Suriye uyruklu İ.A. (17) ile Muhammed Şeyh Ahmed arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada İ.A, Şeyh Ahmed'i bıçakladı.

Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Şeyh Ahmed'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Poli ekipleri, şüpheli İ.A'yı gözaltına aldı.

Muhammed Şeyh Ahmed'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.