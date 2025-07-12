Gaziantep'te Bıçaklı Kavga: 17 Yaşındaki Eyüp Arıcı'nın Katilleri Yargılanıyor

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Gaziantep'te 17 yaşındaki Eyüp Arıcı'nın bıçakla öldürülmesi davasının ilk duruşması yapıldı. Sanıkların mahkemeye çıkmasının ardından adalet arayışındaki ailenin endişeleri ve talepleri öne çıktı.

Gaziantep'te 17 yaşındaki Eyüp Arıcı'nın bıçaklı kavgada öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün öğle saatlerinde görülmeye başlanan duruşmaya tutuksuz sanıklar E.A.K ve A.S.P ile 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar K.B, M.F.K, M.T.Y. ve tutuksuz sanık İ.E.Ö ile öldürülen Eyüp Arıcı'nın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma, 18 yaşından küçük sanıkların yer alması nedeniyle kapalı görüldü.

Gece yarısına kadar süren duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamı ile tutuksuz yargılanan 3 sanığın da tutuklanmasına karar vererek, duruşmayı 3 Eylül'e erteledi.

Baba Ömer Arıcı, adliye girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun vücudunun birçok yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü hatırlatarak, "Adalet istiyoruz, bu katillerin hepsinin ağır ceza almasını istiyoruz." dedi.

Sena Arıcı ise kuzenini üniversite yerine kara toprağa gönderdiklerini belirterek, emsal bir karar beklediklerini kaydetti.

Atatürk Mahallesi'nde 9 Şubat'ta çıkan bıçaklı kavgada Eyüp Arıcı (17) ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
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