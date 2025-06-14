Gaziantep'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada İ.S., Mehmet Hünger'i bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kırsal Akçakent Mahallesi yakınlarında bulunan bir evde İ.S. ile Mehmet Hünger arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.S. Hünger'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaptığı incelemede Hünger'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olaya karışan İ.S'nin jandarmaya teslim olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
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