Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerin de karıştığı bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GAZİANTEP'te, iki grubun bıçaklı kavgasında, fırıncı Abdullah Şavak (44) yaşamını yitirdi, ağabeyi Eyüp Şavak yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Nizip ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocuklar arasında oyun oynarken çıkan tartışma, ailelerin de karıştığı kavgaya dönüştü. Kavgada, fırıncı Abdullah Şavak ve ağabeyi Eyüp Şavak, kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçak darbeleriyle yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık görevlileri, iki kardeşi özel hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Şavak, doktorların müdahalesine rağmen, sabaha karşı hayatını kaybetti. İki çocuk babası olan Şavak'ın cenazesi, adli tıp kurumunun morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Eyüp Şavak ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, olaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)