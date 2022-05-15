Gaziantep'te bez bebeklerin sergileneceği müze kurulacak - Haberler

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Ezogelin Bebek Çalıştayı'nda yerli ve yabancı sanatçıların yöresel kumaşlar ve malzemeler kullanarak hazırladığı bez bebeklerin yıl boyunca sergilenebileceği bir müze kuracaklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Anadolu El Sanatları Yaşatma ve Geliştirme Derneği iş birliğinde 4. Uluslararası Ezogelin Yöresel Bebek Çalıştayı Sergi Açılışı ve Sertifika Töreni Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde düzenlendi.

Şahin, etkinlikte 20 usta elin hazırladığı bez bebekleri inceledi.

Bez bebeklerin örgüsünden kıyafetine birçok özelliği ile büyük bir tasarıma sahip olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Sergi alanını gezdiğimde gördüm ki hikayesi çok yoğun kültürel ögeleri içerisinde barındıran çok derin anlam taşıyan bez bebekler var. Bizimde bölge olarak kendi bebeklerimizi yaparak kültürümüzü geleceğe taşımalıyız. Kültür bir kimliktir. Kültür bizi anlatan çok önemli bir gelenektir. Ezogelin dediğimiz bez bebeklerin de bir hikayesi var. Ezogelin demek Barak demektir. Biz şu anda kutnuyu modernize ederek bir tasarıma dönüştürüyoruz. Valimizle bir projemiz var. Buradaki bez bebeklerin içerisinde olacağı Türkiye'den birçok kültürü içerisinde barındıracak bir müze yapacağız."