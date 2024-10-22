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Gaziantep'te Beton Mikseri Şarampole Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Beton Mikseri Şarampole Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, beton mikserinin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Remzi Görünmez hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü Remzi Görünmez (50) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep-Nurdağı otoyolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Remzi Görünmez yönetimindeki 06 FY 0778 plakalı beton mikseri şarampole devrildi. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerde çıkardığı Remzi Görünmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Görünmez'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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