Gaziantep'te bekçinin okulda hırsızı suçüstü yakalaması görüntülendi Gaziantep'te bekçinin okula giren hırsızı suç üstü yakalaması, güvenlik görevlisinin yaka kamerasınca kaydedildi. Gaziantep'te bekçinin okula giren hırsızı suç üstü yakalaması, güvenlik görevlisinin yaka kamerasınca kaydedildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Kepenek Mahallesi'nde görevli bekçi, gece saatlerinde bir okulun balkon kapısının kırık olduğunu fark edince içeri girdi. Bekçi, hırsızlık amacıyla okula giren İ.B'yi müdür odasında suçüstü yakaladı. Hırsızın yakalanma anı ise bekçinin yakasındaki kameraya yansıdı. AA / Adsız Günebakan - Güncel Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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