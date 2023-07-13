Gaziantep'te Bekçilere Bıçaklı Saldırı: 2 Yaralı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde devriye gezen 2 bekçi, kimlik kontrolü yaptıkları sırada bir saldırgan tarafından bıçaklandı. Yaralı bekçilerden biri saldırganı etkisiz hale getirirken, diğer bekçi ise ağır yaralandı. Saldırgan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 2 bekçi yaralandı. Yaralı bekçinin silahla yaraladığı saldırgan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İncilipınar Mahallesi'ndeki 100. Yıl Parkı'nda devriye gezen 2 çarşı ve mahalle bekçisi, henüz ismi öğrenilemeyen bir kişinin kimlik kontrolünü yaparak bölgeden uzaklaştı.

Bir süre sonra kimlik kontrolü yapılan saldırgan, yanına geldiği 2 bekçiyi bıçakla yaraladı.

Yaralı bekçi, tabancayla ateş ettiği saldırganı etkisizleştirdi. Yaralanan bekçilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Bekçiler, 25 Aralık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Saldırgan hayatını kaybetti

Ağır yaralanan saldırgan ise tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, devriye görevini ifa eden 2 bekçiye saldırı yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"2 çarşı ve mahalle bekçimize saldırarak yaralayan ve aralarında kasten yaralama, genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme, görevi yaptırmamak için direnme, 6136 sayılı kanuna muhalefet, konut dokunulmazlığını ihlal, tehdit ve hakaret suçlarından 9 kez şüpheli olarak işlem yapıldığı anlaşılan A.S. isimli saldırgan, yaralanan personelimiz tarafından vurularak etkisiz hale getirilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayda yaralanan ve hastaneye kaldırılan çarşı ve mahalle bekçilerimizin tedavileri devam etmekte olup gerekli tahkikat Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde başlatılmıştır."