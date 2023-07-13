Gaziantep'te Bekçilere Bıçaklı Saldırı: 2 Yaralı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde devriye gezen 2 bekçi, kimlik kontrolü yaptıkları sırada bir saldırgan tarafından bıçaklandı. Yaralanan bekçilerden birinin durumu ağır.