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Gaziantep'te Bebekler İçin Emekleme Yarışması Düzenlendi

Gaziantep'te Bebekler İçin Emekleme Yarışması Düzenlendi
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Bebek Kütüphanesi'nde 6-9 ve 10-13 aylık bebekler için emekleme yarışması düzenledi. Yarışmada dereceye giren bebeklere ödüller verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bebek Kütüphanesinde emekleme yarışması düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, emekleme yarışması 2 ayrı kategoride yapıldı. İlk olarak 6-9 aylık bebekler arasındaki yarışmada birinci Ömer Asil Deniz bebek olurken ikinci İlay Neva Kartal, üçüncü ise Bahar Sezgin bebek oldu.

İkinci kategori olan 10-13 aylık bebeklerde ise Damlanur Köse bebek ilk sırada yer aldı. Ege Çetin ikinci bebek, üçüncü ise İbrahim Efe Mısırlıgil bebek oldu.

Derece giren bebeklere başarı belgeleri ebeveynlerine verilirken, birincilere özel hediyeler takdim edildi.

Açıklamada, 0-5 yaş bebeklere ve annelere özel olarak tasarlanmış Gaziantep Bebek Kütüphanesinde yapılan emekleme yarışmasının geleneksel hale getirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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