Gaziantep'te bazı sandıklardaki sonuçlara itiraz edildi

Gaziantep'te Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde, bazı sandık sonuçlarına itirazda bulunuldu.

Gaziantep'te Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde, bazı sandık sonuçlarına itirazda bulunuldu.

Gaziantep Adliyesi'ne gelen parti temsilcileri, geçersiz oy pusulasının yüksek olduğu, TBMM'de koltuğu bulunan siyasi partilere hiç oy çıkmayan sandıklara ve oy oranının ortalamanın altında kaldığı sandıklara yönelik itirazlarını seçim kurullarına iletti.

Bu kapsamda, AK Parti temsilcileri, Şahinbey ilçesindeki 320, Şehitkamil ilçesindeki 300 sandığa itiraz etti.

CHP de Şahinbey'de 4. Kurul'daki 433 sandık ile 2. Kurul'daki 472 sandığın tümüne itirazda bulundu.

Seçim kurulları, parti temsilcilerinin itirazını, gerekçeleri değerlendirerek karara bağlayacak.