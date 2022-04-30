GAZİANTEP'TE 'BAYRAMINIZ KEMERLİ OLSUN' DENETİMİ

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilde trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla eş zamanlı başlatılan 'Bayramınız kemerli olsun' denetimine katıldı.

Denetimler, Gaziantep Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu girişinde; Vali Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ve trafik polislerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Trafikte durdurulan araçlarda bulunan sürücülere ve beraberindeki yolculara emniyet kemeri kullanımının öneminden bahseden Vali Davut Gül, herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, çocuklara kırmızı düdük hediye etti.

'BAYRAMDA 2 BİN 600 PERSONEL GÖREV ALACAK'

Denetimlerin ardından açıklama da yapan Vali Gül, bayram süresince Gaziantep'te toplam 2 bin 600 polis ve jandarmanın görev alacağını kaydetti. Trafikte belirli önlemler alınarak kurallara dikkat edilmesi durumunda kazaların önemli oranda azalacağının altını çizen Gül, 'Gaziantep'te bayram süresince toplamda 2 bin 600 arkadaşımız dönüşümlü olarak trafikte görev yapacak. Bu çok büyük bir rakam. Tek isteğimiz kimsenin tırnağına taş değmesin. Kazalara baktığımızda önemli bir kısmanın kural ihlalinden kaynaklandığını görüyoruz. Kemerin takılı olması, hız limitlerine uyulması, uzun yolculuklarda mola verilmesi, hatalı solama yapılmaması kazaların önemli bir kısmını azaltıyor. Bayram trafiğinde yaya yolcularımız da çok fazla. Yayalardan da istirhamımız, araçların kurala uyduğu kadar yayaların da kurallara uymasıdır' dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel